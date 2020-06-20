محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

ينتظر المصريون، 3 أخبار سعيدة في شهر يوليو المقبل، حيث تبدأ الحكومة تطبيق إجراءات تزيد من مرتبات موظفي الدولة والمعاشات.

ويرصد الخليج 365 هذه الإجراءات التي ينتظر المصريون تطبيقها مع بداية شهر يوليو المقبل في الفيديو التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 أخبار سعيدة في يوليو المقبل للموظفين وأصحاب المعاشات (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.