نائبة عراقية: على حكومة الكاظمي اتخاذ إجراءات دولية ضد تركيا

طالبت النائبة في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ، اليوم السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات دولية ضد العمليات العسكرية التركية شمالي العراق.
وقالت لـRT إن "تركيا مستمرة في انتهاكالسيادة العراقية دون أي اعتبار، ودون أن يكون هناك أي موقف حكومي عراقي حقيقي تجاه هذه الخروقات، وبالتالي يجب أن تدول حكومة الكاظمي هذه القضية لإيقاف الانتهاكات التركية".
وأضافت، أن "تركيا ستستمر في انتهاك السيادة العراقية، وستتمادى أكثر ما لم يكن هناك أي موقف عراقي ضدها".
ومنذ أيام تقوم تركيا بتنفيذ عمليات "مخلب النمر" المستمرة شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني.
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