مقتل وإصابة 40 جنديًا سوريًا بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأنه جرى استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون أثناء مرورها على طريق بلدتي (كحيل-السهوة) بالريف الشرقي لمحافظة درعا.
وقالت الوكالة إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديًا في الجيش السوري".
وتابعت أن "العبوة أحدثت انفجارًا كبيرًا أوقع معظم الجنود الذينكانوا في الحافلة بين قتلى وجرحى".
ونقلت عن مصدر أمني، قوله إن "اعتداء إرهابيًا استهدف حافلة عسكرية للجيش السوري بشكل مباشر ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء وأضرار كبيرة في منطقة الانفجار".
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