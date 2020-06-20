الولايات المتحدة تسجل نحو 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة سجلت ما يقرب من 700 وفاة و30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. خلال الـ24 ساعة الماضية. وحسب بيانات الجامعة، فإن إجمالي الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 678 حالة (مقابل 717 في اليوم السابق) وبلغ 119131. 678 حالة (مقابل 717 في اليوم السابق) وبلغ 119131. ومع تسجيل 29909 إصابة جديدة وصل مجموع المصابين في البلاد إلى مليونين و222576 شخصا، تماثل 606715 منهم للشفاء حتى الآن.

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