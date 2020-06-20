“بشير” و”قدير”.. قائد بالحرس الثوري: بهذه الصواريخ سندخل مجال الدفاع الجوي بعيد المدى

وخلال حوار اجرته معه وكالة انباء “فارس” قال العميد شبان، ان لنا في المستويات الواطئة للدفاع الجوي منظومات وطنية تخطت اختبارات ناجحة جدا.

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واضاف، انه وفي المستويات العالية والمديات البعيدة التي تعد من الحاجات الضرورية للدفاع الجوي لنا ايضا مشاريع جيدة جدا وسنشهد في القريب العاجل ان شاء الله تعالى دخول منظومات متنوعة الى هذا القطاع.

واكد القدرة على تصميم وتصنيع اي نوع من الرادارات واضاف، اننا قادرون اليوم على تصنيع الرادارات بدءا من المديات القصيرة جدا حتى البعيدة جدا ومنها “بشير” و”قدير” واخرى ستدخل الخدمة تدريجيا للدفاع الجوي للحرس الثوري.

وصرح بان ايران تعد اليوم ضمن الدول المتقدمة في العالم التي تمتلك التكنولوجيا المعقدة لصنع الرادارات وقد حققت الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

واكد بان منظومات الدفاع الجوي الايرانية تحظى باحدث التكنولوجيا المتعلقة بمواجهة الحرب الالكترونية في العالم.