كورونا..84 إصابة جديدة في فلسطين و513 وفاة بالسودان

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 يونيو 2020 03:20 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 يونيو 2020 03:20 مساءً - مشاركة

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فلسطين.. 903 مصابين

وتشهد فلسطين “موجة ثانية” من العدوى بفيروس كورونا، حسب ما أعلنته مؤخراً وزير الصحة.

وصباح اليوم السبت تم تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينتي الخليل ونابلس. وبذلك يرتفع عدد المصابين بكورونا في فلسطين يرتفع إلى 954.

يذكر أن مجمل حالات التعافي في فلسطين قد بلغا 592 حالة، أما مجمل الوفيات فبلغ 5.

سلطنة عمان.. 896 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 28566.

كما سجلت السلطنة 806 حالات تعافٍ من كورونا، ما ريفع عدد المتعافين إلى 14780.

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في المقابل تم تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا في عمان، ما يرفع عدد الوفيات إلى 128.

السودان.. 513 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة السودانية مساء الجمعة عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي 17 يونيو/حزيران. كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 8416، متضمنةً 513 وفاة. في المقابل، بلغ عدد المتعافين من كورونا 3204 أشخاص.

تونس.. 10إصابات

وفي تونس، تم تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1156.

الكويت.. 563 حالة شفاء

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، شفاء 536 حالة من مرض كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 30726.