بينهم قيادات.. ميليشيا الحوثي تشيّع 127 قتيلاً من عناصرها

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وشيعت ميليشيات الحوثي مؤخراً جثامين أكثر من 100 قتيل، بينهم قيادات ميدانية بارزة، في العديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وأكدت مصادر إعلامية أن الميليشيات تشيّع أكثر من 30 قتيلاً يومياً منذ 14 يونيو/حزيران الجاري، ما يكشف مدى خسائرها الفادحة في المعارك.
وذكرت وكالة “خبر” اليمنية للأنباء أنها رصدت مؤخراً تشييع جثامين 127 قتيلاً من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات برتبة “عميد” و”عقيد” و”رائد” و”نقيب”. وقد تم دفن هؤلاء في 9 محافظات. ومن بين هؤلاء 95 قتيلاً دفنوا في مقابر العاصمة صنعاء وحجة وعمران وذمار.
وأوضحت المصادر أن أعداد قتلى المليشيات توزعت على مختلف المحافظات، بواقع 36 من صنعاء، و25 من حجة، و18 من عمران، و16 من ذمار، 14 من صعدة، و8 من ريمة، و4 من المحويت، وبواقع قتيلين من كل من إب، وتعز، والبيضاء.
وبحسب المصادر، فإن أغلب القتلى هم من أبناء القبائل، ونصفهم من الأطفال الذين زجت بهم ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب والجوف ونهم والبيضاء والضالع والساحل الغربي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.