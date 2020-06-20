كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل نحو 30 ألف إصابة جديدة بكورونت في الولايات المتحدة سجيل نحو 30 ألف إصابة جديدة بكورونت في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، ما يقرب من 700 وفاة و30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 678 حالة (مقابل 717 في اليوم السابق) وبلغ 119131.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل مجموع المصابين في البلاد مع تسجيل 29909 إصابة جديدة، إلى مليونين و222576 شخصا، تماثل 606715 منهم للشفاء حتى الآن.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,532 مليون إصابة، بينهم أكثر من 454 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,495 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.