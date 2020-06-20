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الحشود تتجمع في باريس للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الحشود تتجمع في باريس للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمعت الحشود في العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم السبت، للاحتجاج على العنصرية ومزاعم عنف الشرطة ضد أفراد المجتمع الأسود والأقليات العرقية.

بدأ المئات من المتظاهرين في التجمع في ساحة ميدان الجمهورية بالعاصمة، وحمل أحدهم لافتة تحمل رسالة "العدالة لإيبو"، في إشارة إلى وفاة إبراهيما باه، وهو فرنسي أسود، في عملية للشرطة عام 2019.

جرت احتجاجات في جميع أنحاء العالم ضد العنصرية ووحشية الشرطة بعد وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

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وكان قد أعلنت شرطة باريس أنها حظرت ثلاث احتجاجات مقررة اليوم السبت بسبب مخاوف من الفوضى العامة وجائحة . وفقًا لتطبيق القانون، تم اتخاذ القرار أيضًا بالنظر في حالات تفشي عنف العصابات الأخيرة في ديجون ونيس.

تعرضت العاصمة الفرنسية لسلسلة من المظاهرات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك أحداث حياة السود مهمة واحتجاجات من قبل العاملين في المجال الطبي، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب التقارير، احتج الطاقم الطبي على ركود الأجور، وشجبوا أيضًا نقص المعدات في المستشفيات وسط الوباء.

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