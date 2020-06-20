كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان للأطباء الإيطاليين: كنتم أحد الأركان الداعمة للبلد بأكمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الثاني، اليوم السبت، خطابه الأول لمجموعة من الناس منذ أن رفعت إيطاليا إغلاق فيروس كورونا المستجد، مانحًا إياه للعاملين الصحيين من المنطقة الإيطالية الأكثر تضررًا من الجائحة.

وقال البابا، للأطباء والممرضات من منطقة لومباردي المجتمعين في قاعة كليمنتين الفاتيكان التي لم تستخدم منذ شهور بسبب الأزمة: "لقد كنتم أحد الأركان الداعمة للبلد بأكمله"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لأولئك الذين منكم هنا ولزملائكم في جميع أنحاء إيطاليا، أقدم احترامي وشكري الصادق، وأنا أعلم جيدًا أنني أفسر مشاعر الجميع".

وشكر بابا الفاتيكان العاملين الصحيين الذين ارتدوا الأقنعة لكونهم "ملائكة"، بما في ذلك عن طريق إقراض هواتفهم الخلوية للمرضى المحتضرين حتى يتمكنوا من وداعهم النهائي لأحبائهم.

عادت إيطاليا إلى طبيعتها النسبية في 3 يونيو عندما سُمح للإيطاليين بالتنقل بين المناطق مرة أخرى. لكن قواعد مثل التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وارتداء الأقنعة لا تزال سارية.

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توفي ما يقرب من 35,000 شخص في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو رابع أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وكان نحو 170 منهم من الأطباء وأشاد بهم البابا في خطابه، اليوم السبت.

وفي نهاية اللقاء، مازح البابا حول ما أسماه "طقس التحية الديني"، موضحًا، أنهم سيأخذون صورة جماعية لكنه "سوف يكون مطيعًا للقواعد" ويحييهم من بعيد وهو يمر في الممر.

لا يزال الخطاب العام الأسبوعي لفرنسيس محتجزًا بدون جمهور ويتدفق عبر الإنترنت، على الرغم من أنه استأنف إرسال رسالته يوم الأحد من نافذته منذ إعادة فتح ساحة سانت بيتر الشهر الماضي.

استأنف الخطابات العامة ولكن مع السماح بنحو 50 شخصًا فقط.