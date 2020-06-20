262 مقاولة للنسيج والألبسة بالشمال تطالب بالشفافية في تدبير عملية صنع الكمامات

وقعت 262 مقاولة للنسيج والألبسة بالشمال، على عريضة تطالب من خلالها الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة AMITH، بضرورة الانخراط التام لإيجاد الحلول لمشاكل المنخرطين.

وأكدت النقابات الموقعة على العريضة، على “ضرورة العمل بالشفافية، والتعبئة دون قيد ولا شرط، من طرف رؤسائها، وذلك من أ جل تقديم الدعم وبلورة الرؤية الواضحة وتوفير المواكبة الضرورية للقطاعات”.

وتحدث رؤساء المقاولات الموقعين للعريضة عن أسفهم، عن ”سوء تدبير عملية صنع الكمامات الواقية، ذات الهدف الخيري والتضامني، وتحولها من عملية خيرية وتضامنية إلى عملية تجارية”، حسب ادعاءاتهم.