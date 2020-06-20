مراكش..9 حالات شفاء من كورونا تغادر المستشفى وتسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس

تماثلت 09 حالة جديدة للشفاء من كوفيد-19، صباح اليوم السبت، في المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، بعدما أكدت التحاليل المخبرية خلوها التام من فيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 1691 حالة مؤكدة بزيادة 19 حالات بجهة مراكش آسفي.

وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش- آسفي، فإن عدد حالات الشفاء بلغ 1112 في إقليم مراكش، وارتفع بذلك إجمالي المتعافين في الجهة إلى 1427 حالة شفاء، بنسبة 84.4 في المائة من إجمالي الإصابات فيها.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة بين إقليمي أسفي 3 حالات، والرحامنة 11 حالة، ومراكش بـ5 حالات أكدت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المديرية نفسها إلى أن عدد الحالات، التي لاتزال تتلقى العلاج في المختلف المستشفيات في الجهة، بلغ 211 حالة بنسبة 12.5 في المائة من إجمالي الاصابات.