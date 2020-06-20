مراكش..حريق مهول بسوق الجملة للخضر و الفواكه يتسبب في خسائر مادية كبيرة

إندلع حريق مهول صباح اليوم السبت، داخل مرآب لسوق الجملة للخضر والفواكه، بحي المسار بمدينة مراكش، لأسباب لازالت مجهولة مخلفا خسائر مادية كبيرة.
وحسب مصادر محلية، فقد تسبب حريق داخل مرآب سوق الجملة في حالة من الخوف والفزع في أوساط المواطنين، فيما عرف مكان الحادث إستنفارا لمختلف السلطات وعناصر الوقاية المدينة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح، حيث تمكن عناصر الوقاية المدينة من السيطرة عليه، في حين تسبب الحادث في خسائر مادية كبيرة، حيث أتى أزيد من 30 دراجة نارية.
هذا وقد عملت المصالح الأمنية المختصة، على فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات إندلاع النيران بالمعمل.
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