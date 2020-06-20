كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، أن موجة طقس حار، ستشهدها يومي الأحد والإثنين، عدد من مناطق المملكة.
وكانت المديرية نفسها، توقعت بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.
وأوضحت المديرية، أن سحبا منخفضة وكتلا ضبابية، ستظهر محلية على السواحل الشمالية والوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة برتقالية.. طقس حار غدا والإثنين والحرارة تصل إلى 45 درجة- الأقاليم المعنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.