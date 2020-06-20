نشرة برتقالية.. طقس حار غدا والإثنين والحرارة تصل إلى 45 درجة- الأقاليم المعنية

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، أن موجة طقس حار، ستشهدها يومي الأحد والإثنين، عدد من مناطق المملكة.

وكانت المديرية نفسها، توقعت بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وأوضحت المديرية، أن سحبا منخفضة وكتلا ضبابية، ستظهر محلية على السواحل الشمالية والوسطى.