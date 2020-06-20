بيكيه يصدم جماهير برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، عن استيائه عقب تعادل فريقه أمام إشبيلية بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة 30 من الليغا.

وذكر بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "إشبيلية في المركز الثالث، وهو فريق صاحب مستوى عال، والتعادل وضعنا في موقف لا نعتمد فيه على أنفسنا، ولم نظهر بشكل سيء، حيث كانت لدينا عدة فرص".

وأضاف "خسارة نقطتين؟ نعم، لقد حصلنا على عدة فرص وسيطرنا أكثر منهم، لكننا لم نتمكن من التسجيل".

وتابع "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية الفوز بالليغا، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا".

واختتم "الأمور لم تعد تعتمد علينا، وسيكون من الصعب أن يخسر ريال مدريد نقاطا، وبالنظر إلى ما قدمه في الجولتين الماضيتين ستكون الأمور صعبة".