مناورة زيدان تصطدم بإصابة أحد نجوم الملكي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إصابة نجم ريال مدريد الإسباني، إيسكو، ستعطل خطط مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، فيما يتبقى من الموسم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، فإن إصابة إيسكو في أوتار الساق مشكلة خطيرة لزيدان، الذي فقد أحد سداسي خط الوسط لمدة 3 أسابيع، ما سيجعله لا يطبق نظام المداورة الذي وضعه لآخر 11 مباراة في الليغا.

وأشارت إلى أن إيسكو جلس أمام إيبار على مقاعد البدلاء، ثم استبعد من لقاء فالنسيا بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يغيب عن 6 مباريات مقبلة أمام سوسييداد ومايوركا وإسبانيول وخيتافي وأتلتيك بيلباو وألافيس، بينما سيكون متاحًا ضد غرناطة وفياريال وليغانيس فقط.

وأوضحت أن إيسكو يلعب دورًا مهمًا في خطط زيدان، سواء لجأ الأخير للدفع بثلاثي أو رباعي في وسط الملعب.

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ويتميز إيسكو بالقدرة على اللعب كجناح أيسر أو تحت رأسي الحربة أو لاعب وسط أو مهاجم وهمي، ما يمنح زيدان ضمانات ومرونة في تشكيلة الفريق.

وقالت الصحيفة إن خسارة إيسكو ستقلل كثيرًا من قدرات زيدان على المناورة في تشكيلة الميرنغي.

ومع عدم تفضيل زيزو لخاميس رودريغيز، فإنه قد يحاول استبدال إيسكو بلاعب آخر متعدد الاستخدامات مثل لوكاس فاسكيز الذي يعمل أيضًا كبديل لداني كارفاخال.