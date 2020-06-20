الإثنين المقبل: تظاهرة في بئر السبع ضد الهدم والإخلاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب"، اليوم، السبت، إلى التظاهر يوم الإثنين المقبل قبالة المكاتب الحكوميّة في بئر السبع، ضدّ "عمليات الهدم وأوامر الإخلاء والترحيل والاستيلاء على الأراضي وتحريشها من قبل الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت)، والممارسات العنصريّة".
ومن المقرّر أن تنطلق المظاهرة بعد غدٍ، الإثنين، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
وقالت اللجنة في بيان "لا يخفى على أحد بأن الحملة العنصرية على أهلنا في النقب، وخصوصًا القرى غير المعترف بها، ازدادت حدّتُها وقوتها وهنالك محاولة من أذرع السلطة التي يسيطر عليها اليمين المتطرف لاستباق أيّة محاولات ومقترحات للحل وإفشال أي طرح جديد من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا ".
وأضاف اللجنة "من هنا، فإن المشاركة في المظاهرة هي واجب وطني وأخلاقي ودعم وتعزيز لصمود أهلنا".
وينظّم الأهالي التظاهرة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ شارك العشرات، الأسبوع الماضي، في وقفة احتجاجية ضد هدم البيوت، والتهجير والاقتلاع في النقب، نُظّمَـت على مدخل قرية رخمة مسلوبة الاعتراف في النقب الجنوبي.
وتأتي الفعاليات الاحتجاجيّة استمرارًا لفعاليات شبيهة سابقة، إذ شارك أهالٍ من قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمُهددة بالتهجير، يوم الأحد الماضي، في وقفة احتجاجية، نُظّمَت على مفرق "لهافيم- رهط" في النقب، احتجاجًا على هدم السلطات الإسرائيلية لِخيَم ومساكن القرية باستمرار.
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