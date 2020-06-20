رغم الجائحة: عُمان ستستخرج 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز حتى نهاية 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت وكالة الأنباء العمانية عن رئيس وحدة شركة "بي.بي" في سلطنة عُمان، يوسف بن محمد العجيلي، قوله إن إنتاج الغاز في حقل خزان، المعروف باسم "غزير"، سيضيف 500 مليون قدم مكعبة بنهاية العام الجاري.

وقال العجيلي للوكالة الرسمية "إنتاج الغاز من مشروع خزان للغاز يصل حاليا إلى مليار قدم مكعبة وسيرتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا فيما تقوم الشركة بإنتاج حوالي 35 ألف برميل من المكثفات يوميا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل عند بدء الإنتاج بشكل كلي من مشروع غزير".

وأضاف أن تشييد المنشآت في الموقع يسير بوتيرة سريعة حيث تم حتى الآن حفر 126 بئرا من أصل 300 بئر مزمع حفرها بالمشروع. وأشار العجيلي إلى أن الاستثمارات في المشروع بلغت 9.3 مليار دولار بنهاية الربع الأول من أصل تقديرات إجمالية للاستثمارات في منطقة المشروع تبلغ 16 مليارا.

واستأنفت بي.بي إنتاج الغاز في حقل خزان في أوائل أبريل نيسان عقب إغلاق مخطط له استمر لثلاثة أسابيع.