الحديدة.. أحياء التحيتا تتعرض للقصف بمختلف الأسلحة الحوثية

السبت 20 يونيو 2020

تعرضت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة،لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.



وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أطلقت عدد من قذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 60 على الأحياء السكنية في مركز المدينة في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 صوب منازل المواطنين الآهلة بالسكان.

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وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين العزل القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

وكانت المليشيات الحوثية قد أحرقت مزرعة مواطن يوم أمس في ذات المديرية، ضمن مخططاتها التدميرية لممتلكات المواطنين في ظل صمت وتغاضي أممي مخزٍ.