مليشيا الحوثي تستهدف الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة

السبت 20 يونيو 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية القرى السكنية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، كما استهدفت مزارع المواطنين في منقطة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة.



وقالت مصادر محلية في الفازة أن المليشيات الحوثية أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيلة صوب القرى السكنية بشكل هستيري.

Advertisements

وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران اسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين في منطقة الحاج ،حيث استهدفتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، فيما أطلقت النار من سلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة صوب المنازل.

وأكدت المصادر أن حالة من الخوف والرعب سادت المواطنين لاسيما النساء والأطفال، والمزارعين الذين كانوا يعملون في مزارعهم، جراء الاستهداف الهمجي الذي قامت به المليشيات.

يذكر أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران تواصل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بشكل يومي، ضاربة بكل المعاهدات والاتفاقيات الموقعة عرض الحائط، في ظل صمت أممي مطبق.