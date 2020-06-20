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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 20 يونيو 2020
استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية القرى السكنية في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، كما استهدفت مزارع المواطنين في منقطة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة.
وقالت مصادر محلية في الفازة أن المليشيات الحوثية أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيلة صوب القرى السكنية بشكل هستيري.
وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران اسلحتها الرشاشة على مزارع المواطنين في منطقة الحاج ،حيث استهدفتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، فيما أطلقت النار من سلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة صوب المنازل.
وأكدت المصادر أن حالة من الخوف والرعب سادت المواطنين لاسيما النساء والأطفال، والمزارعين الذين كانوا يعملون في مزارعهم، جراء الاستهداف الهمجي الذي قامت به المليشيات.
يذكر أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران تواصل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بشكل يومي، ضاربة بكل المعاهدات والاتفاقيات الموقعة عرض الحائط، في ظل صمت أممي مطبق.
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