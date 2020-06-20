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الحوثيون يستهدفون القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 20 يونيو 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن،  القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

 

 

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وقالت مصادر محلية في الدريهمي ان المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية والمزارع في المديرية بقذائف الدبابات، تزامناً مع فتح نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين.

 

وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري مما تسبب بحالة من الرعب والذعر والهلع في صفوف المدنيين، وهو ما يهدد بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.

 

وخسر معظم أهالي الحديدة مصالحهم ومنازلهم بالإضافة إلى فقدانهم لمصادر دخلهم نتيجة استمرار قصف مليشيات الحوثي، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.

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