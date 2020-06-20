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السبت 20 يونيو 2020 مليشيات الحوثي تشن قصفاً على أحياء حيس جنوب الحديدة

شنت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ، قصفاً على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. Advertisements وأفادت مصادر محلية في حيس أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون بشكل همجي. وأضافت المصادر أن القصف الحوثي تبعة عمليات استهداف بنيران الأسلحة الرشاشة،مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتغاضي أممي

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