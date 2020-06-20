شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم بعنوان الحكم الرشيد و مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

السبت 20 يونيو 2020 تقيم مؤسسة وعي تقيم جلسة نقاشية عبر برنامج زووم بعنوان / الحكم الرشيد و مكافحة الفساد، اليوم السبت 2020.6.20 الساعة 5 عصرًا. Advertisements ‎يحضر الجلسة الدكتور سعد الدين علي بن طالب وزير الصناعة و التجارة السابق عضو سابق في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. واستكمالاً لنشاطات منصة شباب وعي الهادفة لخلق مساحة مفتوحة تساعد الشباب على طرح الرؤى و الحلول للقضايا المجتمعية و الإنسانية، انطلقت ثاني جلسة حوارية عبر الانترنت Zoom،و بالشراكة مع الامم المتحدة للمرأة ضمن برنامج المجموعات التسعة لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19".

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