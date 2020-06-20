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مقتل قيادي حوثي بارز بكمين شرق العاصمة صنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 20 يونيو 2020

قُتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه، اليوم، في كمين محكم شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القيادي الحوثي المدعو "صادق الردفاني" مسؤول حشد أبناء محافظة مأرب مع المليشيا الحوثية، لقي مصرعه وعدد من مرافقيه في مفرق الجوف.

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وأكد المصدر، أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية نصبتا كمينا محكم في أحد مواقعها المحاذية للخط الرابط بين مفرق الجوف ومدينة الحزم بمحافظة الجوف.

 

وتتلقى المليشيا خسائر بشرية فادحة في مختلف جبهات القتال، تسببت بارباك كبير بين صفوفها

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