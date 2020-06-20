وفاة اسطورة انتر ميلان عن عمر ناهز 78 عاماً

وذكر إنتر عبر حسابه على "تويتر"، أن "ماريو كورسو نجح بقدمه اليسرى، في أن يسحر العالم ضمن صفوف فريق يمثل علامة بارزة لحقبة من تاريخ كرة القدم".

وكان كورسو لاعبا موهوبا بشكل كبير في مركز الجناح الأيسر، واشتهر بمهارته في تنفيذ الضربات الحرة، كما تألق بشكل هائل في التسديد بالقدم اليسرى.