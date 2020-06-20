خلال يوم واحد.. تسجيل نحو 30 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

وبحسب بيانات الجامعة، فإن "إجمالي الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 678 حالة (مقابل 717 في اليوم السابق) وبلغ 119131".

وأضافت أنه "مع تسجيل 29909 إصابة جديدة وصل مجموع المصابين في البلاد إلى مليونين و222576 شخصا، تماثل 606715 منهم للشفاء حتى الآن".

