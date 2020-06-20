2020-06-20 | 14:09
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رد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، على تصريحات مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، بعد مباراة إشبيلية يوم أمس في بطولة الدوري الإسباني.
وعلق زيدان على ما قاله بيكيه في تصريحات بمؤتمره الصحفي لمباراة ريال سوسيداد بالغد على ملعب "أنويتا"، وقال: "لا أعتقد أن الحكام يجاملوننا أو يفضلوننا على أي فريق آخر".
وتابع: "تصريحات بيكيه لا تهمني، ما يهمني فقط هي مباراة الغد".
وأتم: "لن أعلق على ما قاله لأنه يمكن أن يحدث العكس، كل ما نركز عليه مباراة ريال سوسيداد ولا شيء آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يرد على بيكيه: الحكام لا يجاملون ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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