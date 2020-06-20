زيدان يرد على بيكيه: الحكام لا يجاملون ريال مدريد

وألمح بيكيه من خلال تصريحاته الصحفية أن هناك مجاملة لنادي ريال مدريد في المباريات الأخيرة في المسابقة المحلية تمنحهم الفوز، وبالتالي، من الصعب فقدانهم لأي نقاط.

وعلق زيدان على ما قاله بيكيه في تصريحات بمؤتمره الصحفي لمباراة ريال سوسيداد بالغد على ملعب "أنويتا"، وقال: "لا أعتقد أن الحكام يجاملوننا أو يفضلوننا على أي فريق آخر".



وتابع: "تصريحات بيكيه لا تهمني، ما يهمني فقط هي مباراة الغد".

وأتم: "لن أعلق على ما قاله لأنه يمكن أن يحدث العكس، كل ما نركز عليه مباراة ريال سوسيداد ولا شيء آخر".

