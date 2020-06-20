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زيدان يرد على بيكيه: الحكام لا يجاملون ريال مدريد

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2020-06-20 | 14:09

زيدان يرد على بيكيه: الحكام لا يجاملون ريال مدريد

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رد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، زين الدين زيدان، على تصريحات مدافع ، جيرارد بيكيه، بعد مباراة إشبيلية يوم أمس في بطولة .
وألمح بيكيه من خلال تصريحاته الصحفية أن هناك مجاملة لنادي ريال مدريد في المباريات الأخيرة في المسابقة المحلية تمنحهم الفوز، وبالتالي، من الصعب فقدانهم لأي نقاط.

وعلق زيدان على ما قاله بيكيه في تصريحات بمؤتمره الصحفي لمباراة ريال سوسيداد بالغد على ملعب "أنويتا"، وقال: "لا أعتقد أن الحكام يجاملوننا أو يفضلوننا على أي فريق آخر".


وتابع: "تصريحات بيكيه لا تهمني، ما يهمني فقط هي مباراة الغد".

وأتم: "لن أعلق على ما قاله لأنه يمكن أن يحدث العكس، كل ما نركز عليه مباراة ريال سوسيداد ولا شيء آخر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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