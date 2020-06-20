تعافي 65 مصاباً بفايروس كورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، السبت، عن تعافي ٦٥ مصاباً بفيروس كورونا في المحافظة. وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "65 مصاباً بفيروس كورونا اكتسبوا، اليوم، الشفاء التام من الوباء". وأضافت أن "المتعافين من الفيروس غادروا المستشفيات".



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