قالت وزارة الصحة، الاثنين، إنها تواجه "حرباً معلنة من جهات معروفة تستهدف جهود" الوزارة، وفيما أشارت إلى أن تلك الأصوات تحاول "تضليل الرأي العام وتخويف الشعب"، توعدت تلك الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأشارت، إلى أنه "في الوقت التي تتصدى وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانيات المتاحة، الا أننا نجد أن هناك حرباً معلنة وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة بدلاً من دعم جهود الوزارة بالتصدي لهذا الفايروس وحماية أبناء شعبنا".
وأضافت، أن "تلك الأصوات التي تحاول تضليل الرأي العام وتخويف الشعب هدفها الأول والأخير هو الإساءة للعراق وأبنائه، فتارة يتكلمون عن عقود أدوية لم تبرم وتارة يتداولون مقاطع صوتية للمغرضين للإساءة للصناعة الوطنية ويلومون وزارة الصحة كيف تتعامل معها وتارة يتكلمون عن نسب إصابات بين الملاكات وأرقام ونسب بعيدة كل البعد عن الواقع لترهيب ملاكات وزارة الصحة".
وبينت، أن "الهدف من كل هذا هو لثني وزارة الصحة عن لٕنقاذ شعبنا الأبي وكذلك مجابهة هذه الجائحة، وأن وزارة الصحة تؤكد أنها تسير بخطى واضحة ومدروسة عبر لجانها العلمية والخبراء والمستشارين وعملها المستمر مع الجهات العالمية المختصة والاستفادة من خبراتها ولن تثنيها أصوات النشاز التي لاتريد الخير للعراق وشعبه".
وشددت الوزارة على أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أية جهة تحاول أن تضلل الرأي العام والمواطن"، مؤكدةً أن "الجيش الأبيض الأبي لن يتاثر بهذه الأصوات التي كانت نفسها تحارب قواتنا المسلحة وحشدنا المبارك بحربه المقدسة ضد كيان داعش الإرهابي".
وقدمت الوزارة "شكرها إلى كافة الجهات الخيرة والوطنية التي ساندت وما زالت تساند وزارتنا لتجاوز هذه المحنة"، مضيفةً أنها "مستمرة بتقديم أفضل الخدمات والعلاجات للمرضى وبشكل استثنائي وبما يوازي البروتوكولات العلاجية المستخدمة في أغلب دول العالم، ونطالب كافة الجهات المعنية والفعاليات المجتمعية والإعلامية بدعم جهودها لتخطي هذه الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: هناك حرب معلنة من جهات معروفة تستهدف جهودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.