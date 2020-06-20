الصحة: هناك حرب معلنة من جهات معروفة تستهدف جهودنا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها "تقود حرباً مصيرية ضد جائحة عصفت بالعالم أجمع وانهارت أمامها منظومات صحية عالمية متقدمة وأنظمة اقتصادية رصينة ولحد هذه اللحظة لم يجد علاج أو لقاح لمجابهة هذه الجائحة".وأشارت، إلى أنه "في الوقت التي تتصدى وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانيات المتاحة، الا أننا نجد أن هناك حرباً معلنة وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة بدلاً من دعم جهود الوزارة بالتصدي لهذا الفايروس وحماية أبناء شعبنا".

وأضافت، أن "تلك الأصوات التي تحاول تضليل الرأي العام وتخويف الشعب هدفها الأول والأخير هو الإساءة للعراق وأبنائه، فتارة يتكلمون عن عقود أدوية لم تبرم وتارة يتداولون مقاطع صوتية للمغرضين للإساءة للصناعة الوطنية ويلومون وزارة الصحة كيف تتعامل معها وتارة يتكلمون عن نسب إصابات بين الملاكات وأرقام ونسب بعيدة كل البعد عن الواقع لترهيب ملاكات وزارة الصحة".



وبينت، أن "الهدف من كل هذا هو لثني وزارة الصحة عن لٕنقاذ شعبنا الأبي وكذلك مجابهة هذه الجائحة، وأن وزارة الصحة تؤكد أنها تسير بخطى واضحة ومدروسة عبر لجانها العلمية والخبراء والمستشارين وعملها المستمر مع الجهات العالمية المختصة والاستفادة من خبراتها ولن تثنيها أصوات النشاز التي لاتريد الخير للعراق وشعبه".

وشددت الوزارة على أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أية جهة تحاول أن تضلل الرأي العام والمواطن"، مؤكدةً أن "الجيش الأبيض الأبي لن يتاثر بهذه الأصوات التي كانت نفسها تحارب قواتنا المسلحة وحشدنا المبارك بحربه المقدسة ضد كيان داعش الإرهابي".

وقدمت الوزارة "شكرها إلى كافة الجهات الخيرة والوطنية التي ساندت وما زالت تساند وزارتنا لتجاوز هذه المحنة"، مضيفةً أنها "مستمرة بتقديم أفضل الخدمات والعلاجات للمرضى وبشكل استثنائي وبما يوازي البروتوكولات العلاجية المستخدمة في أغلب دول العالم، ونطالب كافة الجهات المعنية والفعاليات المجتمعية والإعلامية بدعم جهودها لتخطي هذه الأزمة".