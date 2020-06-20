تقرير: تركيا دولة بوليسية وخطر على السياح الألمان

أكد تقرير ألماني، السبت، أن النظام التركي حول بلاده إلى دولة بوليسية تحترف القمع والتجسس على سكانها، لافتا إلى أنها تمثل خطرا على السياح الألمان.



وقال تقرير لموقع "هيسه" الإخباري الألماني: "الأمور سيئة جدا في تركيا التي تعد قبلة أساسية للسياح الألمان".

وأضاف: "رغم تراجع شعبيته، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتماد على النزعات القومية المتطرفة، وتحويل البلاد لدولة بوليسية تحترف القمع والتجسس على مواطنيها، للبقاء في السلطة".

وتابع: "مرر البرلمان التركي مؤخرا قانونا مثير للجدل لتشكيل قوة شرطة تعرف بحراس الأحياء"، مضيفا "منح القانون هؤلاء الحراس سلطات الضبط وتولي الحراسة الليلية للشوارع، ما يعني تشكيل قوة شرطية موازية، وإحكام القبضة الأمنية على المواطنين".

ومضى قائلا: "يستخدم أردوغان حراس الأحياء كنوع من الإنذار المبكر للإبلاغ عن أي مقاومة للسلطة في مهدها"، متابعا "هذا يذكرنا بالشرطة في عهد النظام النازي وأدولف هتلر، حين كانت حراسة الشوارع تتولى البحث عن المعارضين والتجمعات في الأحياء".

ولفت إلى أن الهدف من قانون حراس الأحياء "هو التجسس على المعارضة ووأد أي تجمعات أو احتجاجات في مهدها"، متوقعا أن تزيد الخطوة من "عنف الدولة ضد المعارضة".

التقرير حذر من أن الأوضاع السياسية والأمنية في تركيا "تمثل خطرا كبيرا على السياح الألمان".

ويستهدف نظام أردوغان الألمان على نطاق واسع، حيث يعتقل 59 ألمانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم في تركيا مواطنين ألمان، مثل الصحفيين ميسال تولو ودينيس يوجيل، غيابيا، بتهم الترويج للإرهاب.

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كانت العلاقات الألمانية التركية مرت بتوترات شديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب اعتقال أنقرة صحفيين ألمان، منهم يوجيل وتولو.

وفجر الخميس 11 يونيو/حزيران الجاري، مرر البرلمان التركي، مشروع قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين" رغم المعارضة الشديدة لصلاحيات أفراده وتسليحهم.

يعود تاريخ تقدم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بمشروع القانون المعروف بـ(حراس الليل) للجنة المحليات بالبرلمان إلى يناير/كانون ثانٍ الماضي.





يشار إلى أن الحراس الليليين موجودين في تركيا بموجب قانون تم إقراره في 24 أبريل/نيسان 1914، ويعرف باسم "قانون حراس الأسواق والأحياء"، تم تعديله في 14 يوليو/تموز 1966.

وكان من حق هؤلاء الحراس تنظيم دوريات حراسة في الأحياء واستدعاء الشرطة عند الحاجة ومساعدتها، لكن دون حمل السلاح.

وفي العام 1974، كان آخر تعيين لحراس الليل بموجب هذا القانون ثم في العام 2008 تم دمج أكثر من 8 آلاف من المعينين بموجبه ضمن القوات الأمنية بالبلاد.

غير أن حكومة العدالة والتنمية، وبموجب مرسوم رئاسي صدر عام 2017، أعادت إحياء مثل هذه التعيينات التي أوقفت عام 1974، وذلك في إطار زعمها بأنها ترغب في دعم قوات الشرطة للحفاظ على الأمن العام بالأحياء السكنية.

ويبلغ عدد الحراس الليليين في تركيا حاليًا 21 ألفًا و292، وذلك بحسب بيانات مذكورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية التركية بتاريخ 24 يوليو/تموز 2019.