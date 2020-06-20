السيسي: الجيش قادر على الدفاع عن مصالح مصر بالداخل والخارج

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن جيش بلاده واحد من أقوى جيوش الشرق الأوسط، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لمصر داخل وخارج الحدود.



وخلال تفقده القوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، قال السيسي إن الجيش المصري "رشيد.. يحمي ولا يهدد".

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وفي كلمة قصيرة موجهة لعناصر الجيش المصري، قال السيسي: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وبحسب متحدث باسم الرئاسة المصرية فإن وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للجيش المصري رافقوا "السيسي" خلال زيارته التفقدية للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية.

والمنطقة الغربية العسكرية هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بمرسى مطروح القريبة من الحدود الليبية.