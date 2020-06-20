الخليج 365السبت 2020/6/20 01:48 م بتوقيت أبوظبي
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن جيش بلاده واحد من أقوى جيوش الشرق الأوسط، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لمصر داخل وخارج الحدود.
وخلال تفقده القوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، قال السيسي إن الجيش المصري "رشيد.. يحمي ولا يهدد".
وفي كلمة قصيرة موجهة لعناصر الجيش المصري، قال السيسي: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".
وبحسب متحدث باسم الرئاسة المصرية فإن وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للجيش المصري رافقوا "السيسي" خلال زيارته التفقدية للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية.
والمنطقة الغربية العسكرية هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بمرسى مطروح القريبة من الحدود الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: الجيش قادر على الدفاع عن مصالح مصر بالداخل والخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.