الإمارات وكولومبيا ترسمان خريطة الاستثمار المشترك بعد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث صباح السبت مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج فرص الاستثمار والتعاون المشترك مع دولة كولومبيا، بالإضافة إلى التعرف على خطة الحكومة الكولومبية لإعادة تنشيط الاقتصاد بعد أزمة كورونا العالمية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عبر الاتصال المرئي مع خوان غابرييل بيريز رئيس هيئة الترويج للاستثمار في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة سالم العويس، سفير الإمارات لدى جمهورية كولومبيا.

وأكد أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن العلاقات الإماراتية - الكولومبية تشهد تطوا ملحوظا، وأن هناك تقارب بين الحكومتين يجب أن يتم استغلاله لتفعيل شراكة اقتصادية تصب في مصلحة البلدين الصديقين.

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وأشار الجروان أن المجلس يسعى إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين كولومبيا والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد أنه أثناء زيارته إلى كولومبيا في مطلع العام الجاري، تم عقد عدد من الاجتماعات مع الشركات والهيئات للتعرف على خطة 2030 التي طرحها الرئيس الكولومبي ايفان دوكي والتي تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وبدوره صرح خوان غابرييل بيريز، أن كولومبيا تعمل على استقطاب الاستثمارات الإماراتية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى ان الاستثمارات الإماراتية في كولومبيا سوف يكون لها أثر تنموي كبير، حيث توفر فرص العمل للكولومبيين، كما أنها تستهدف قطاعات مهمة للغاية تشكل قيمة مضافة ودعماً للاقتصاد مثل قطاعات الطاقة والصحة والبنية التحتية واللوجستيات.

وناقش الطرفان مخرجات زيارة وفد الدولة الرسمي برئاسة المهندس سلطان المنصوري الذي زار كولومبيا في فبراير/شباط الماضي، وتم التباحث حول فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.