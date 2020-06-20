تقرير: أردوغان حول تركيا إلى دولة بوليسية تحترف القمع والتجسس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال تقرير ألماني، السبت، إن النظام التركي حول بلاده إلى دولة بوليسية تحترف القمع والتجسس على سكانها، لافتا إلى أنها تمثل خطرا على السياح الألمان.



وأضاف تقرير لموقع "هيسه" الإخباري الألماني: "الأمور سيئة جدا في تركيا التي تعد قبلة أساسية للسياح الألمان".

وتابع: "رغم تراجع شعبيته، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتماد على النزعات القومية المتطرفة، وتحويل البلاد لدولة بوليسية تحترف القمع والتجسس على مواطنيها، للبقاء في السلطة".

وتابع: "مرر البرلمان التركي مؤخرا قانونا مثير للجدل لتشكيل قوة شرطة تعرف بحراس الأحياء"، مضيفا "منح القانون هؤلاء الحراس سلطات الضبط وتولي الحراسة الليلية للشوارع، ما يعني تشكيل قوة شرطية موازية، وإحكام القبضة الأمنية على المواطنين".

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ومضى قائلا: "يستخدم أردوغان حراس الأحياء كنوع من الإنذار المبكر للإبلاغ عن أي مقاومة للسلطة في مهدها"، متابعا "هذا يذكرنا بالشرطة في عهد النظام النازي وأدولف هتلر، حين كانت حراسة الشوارع تتولى البحث عن المعارضين والتجمعات في الأحياء".

وأشار إلى أن الهدف من قانون حراس الأحياء "هو التجسس على المعارضة ووأد أي تجمعات أو احتجاجات في مهدها"، متوقعا أن تزيد الخطوة من "عنف الدولة ضد المعارضة".

التقرير حذر من أن الأوضاع السياسية والأمنية في تركيا "تمثل خطرا كبيرا على السياح الألمان".

وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم في تركيا مواطنين ألمان، مثل الصحفيين ميسال تولو ودينيس يوجيل، غيابيا، بتهم الترويج للإرهاب.