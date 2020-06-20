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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً بالملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلاً المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه الصحة والسعادة والعمر المديد.
ونقل خلال الاتصال، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى ملك المغرب وتمنياته له تمام الصحة والسلامة.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن بالغ سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لأخيه الملك محمد السادس، وتمنياته أن يسدد الله تعالى خطاه نحو الاستمرار في قيادته الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق.
من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنياً له الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدّم والرفعة.
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