صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

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