السيسي للقوات المسلحة: «كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل أو خارج حدودنا»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

وأضاف السيسي أن "الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة"، مؤكداً أنه "جيش رشيد يحمي ولا يهدد".

وقال الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية لعناصر القوات المسلحة: "أنا سعيد جداً أكون معاكم النهاردة للاطمئنان على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام.ً

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وأضاف السيسي: "متأكد لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جداً، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا."

وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده للقوات المسلحة في المنطقة العسكرية الغربية.

وشارك في جولة السيسي عدد من كبار القادة العسكريين، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.