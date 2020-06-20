عبلة الكحلاوي ترد على شائعة وفاتها: «يقف وراءها كتائب الإخوان»

تداولت بعض صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، نبأ وفاة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، وهو الخبر الي أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا.

وردت "الكحلاوي" على ما تردد حول شائعة وفاتها، قائلة: "الله يسامحهم مروجي الشائعات، عايزين تقفلوا باب من أبواب الخير".

وطالبت "الكحلاوي"، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، المصريين بالتصدي لمروّجي الشائعات، والوقوف على حقيقة الأمور من مصادرها الرسمية، وعدم تصديق ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هذه الشائعات "يقف وراءها كتائب الإخوان الساعية لهدم الوطن وكل ما هو خير بالدولة".

وأضافت الداعية الإسلامية أنها طوال فترة دعوتها "تواجه أصحاب الفكر المتطرف بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تعلم سبباً لما تروجه هذه الكتائب من شائعات حولها."

كما نفت "الكحلاوي" نبأ إصباتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بخير وتدير جمعيتها الخيرية "الباقيات الصالحات".

وأشارت "الكحلاوي" إلى أنها شكلت لجنة إدارة أزمة، وتتابع المستجدات مع وزارة التضامن أولاً بأول، وجهة الشكر والتقدير لمؤسسات الدولة على حالة التكامل والتضامن التي تعيشها للمرور من أزمة فيروس كورونا.

وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، قد أعلنت عن اكتشاف نحو 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المسنين في مجمع الباقيات الصالحات والمخصص للمسنين.

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وقالت "الكحلاوي"، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنه تم تخصيص دور كامل للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وأنها أبلغت وزارة التضامن الاجتماعي إلا أنه لم يستجيب أحد إلا هذه اللحظة، مطالبة بالتبرع بأدوات الوقاية اللازمة.

وأشارت إلى أن هناك من المسنين من كان لواء، ورفض أبناءه استقباله رغم التأكد من أنه غير مصابي بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إرسال فريق طبي من الوزارة إلى دار المسنين “الباقيات الصالحات”، وذلك بعد استغاثة الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء الدار، من ظهور بعض حالات إصابة بفيروس كورونا بالدار.

وأضاف الموقع أن الفريق الطبي يتولى المتابعة الصحية والإشراف الطبي لجميع المتواجدين بالدار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إنه فور نشر الاستغاثة، كلفت الوزيرة الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة بإرسال الفريق الطبي والمتابعة الكاملة معه، للعمل بالتعاون مع الفريق الطبي الخاص بالدار، ومتابعة إجراء الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل لجميع المتواجدين بالدار.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التواصل مع مدير الدار والتنسيق الكامل معه، حيث ستتولى وزارة الصحة والسكان إدارة العزل والإشراف الطبي بالدار، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله عن إغلاق الدار .

وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة وجهت أيضًا بنقل الحالات المصابة بالفيروس المستجد من المتواجدين بالدار إلى مستشفى القاهرة الفاطمية للعزل، والتي كانت قد وجهت بتخصيصها لعزل المرضى النفسيين من المصابين بفيروس كورونا، وذلك لتلقي الرعاية الطبية الكاملة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية وشفائهم.

ولفت المتحدث إلى أن الوزارة سوف توفر كافة سبل الدعم من الاحتياجات والمستلزمات للدار، حيث سيتم توفير حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية طبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، كما سيتم تقديم كافة سبل الدعم النفسي لجميع المتواجدين بالدار.