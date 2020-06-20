«وقع إلكترونياً».. الزمالك يضم لاعب إفريقي جديد

نجح نادي الزمالك في التوقيع مع اللاعب آري بابل، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي.
وأعلن بابل عن توقيعه بشكل رسمي على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك بدءاً من الموسم الجديد.
وقال بابل، في تصريحات صحفية اليوم، إنه وقع إلكترونياً على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك لمدة 3 سنوات، أول أمس الخميس.
وأضاف أن مسئولو الزمالك تعاملوا معه باحترافية خلال المفاوضات، موضحاً أن تأخر عملية التوقيع كانت بسبب أن أمير مرتضى طلب مهلة قبل توقيع العقود.
وأكد بابل أنه سيتوجه إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة، بمجرد فتح حركة الطيران.
وأشار لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي إلى أنه رفض العديد من العروض من أجل الانضمام إلى الزمالك، مضيفاً "أتمنى أن أساهم مع الفريق في التتويج بالبطولات المحلية والأفريقية".
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