«في جولة مع كبار القادة العسكريين» .. السيسي : الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن الجيش المصري قادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

وأضاف السيسي أن "الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة"، مؤكدا أنه "جيش رشيد يحمي ولا يهدد".

Advertisements

وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية.

وشارك في جولة السيسي عدد من كبار القادة العسكريين، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.