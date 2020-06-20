السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة "يحمي ولا يهدد" وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي في الداخل والخارج

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وأثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، قال الرئيس السيسي:"الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

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