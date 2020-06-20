الصين ستنشئ "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ

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بكين: ستنشئ الصين "وكالة أمن قومي" في هونغ كونغ، وفق نص مشروع قانون مثير للجدل يعده البرلمان الصيني ونشرته وكالة أنباء الصين الجديدة. وسيكون للقانون الذي يجري إعداده أسبقية على قوانين تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة، وفق المشروع الذي يعمل النظام الشيوعي على فرضه رغم دعوات الدول الغربية التي تخشى أنه سينهي الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

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