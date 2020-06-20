شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان: بعض وحدات الغسيل الكلوى ترفض استقبال المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن معاناة آلاف المرضى من الأطفال وكبار السن في بعض وحدات الغسيل الكلوي التي ترفض استقبالهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم كله.

وقال النائب أيمن أبو العلا، في طلب الإحاطة: "تزامنا مع أزمة كورونا اتجهت أغلب المستشفيات إلى التركيز في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بالفيروس، وعدم الاهتمام ببعض المرضى، خصوصا من أصحاب الأمراض المزمنة".

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وأشار أبو العلا، إلى أن أعداد كبيرة ممن يعانون الفشل الكلوي ويحتاجون لجلسات غسيل بشكل منتظم أصبحوا أمام مأساة حقيقية بعدما لفظتهم بعض المستشفيات بسبب فيروس كورونا.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار هذا النهج مع هؤلاء المرضى وعدم الانتظام في جلسات الغسيل، مما تسبب في تعرضهم لمضاعفات شديدة، فضلا عن إصابة أعداد منهم بكورونا، وهو ما يشكل خطر شديد على صحتهم، لاسيما أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر فى نسب الوفاة بسبب الفيروس المستجد.

ودعا أبو العلا، وزارة الصحة بسرعة التحرك الفوري لإنقاذ آلاف المرضى ورفع معاناتهم، مطالبا بمتابعة ومراقبة مراكز الغسيل الكلوي بالمستشفيات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع العدوى.