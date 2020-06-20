محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
شهد مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي، بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، عمليتي ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا داخل الحجر.
وقال الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى إن عمليتي الولادة أجريتا بنجاح، وحالة الطفلين الصحية جيدة، وكذلك والدتيهما.
شارك في إجراء العمليتين الدكتورة إيمان اللقاني، أخصائي النساء، والدكتورة تغريد النقيب، طبيبة نساء، والدكتور عادل طلعت أخصائي التخدير، والدكتور شكري النجار أخصائي الأطفال، و الدكتور حمدي أنور طبيب أطفال، ومشرفة التمريض هويدا إسماعيل، وفريق التمريض سحر عنتر، مرفت فايز، أماني الشرقاوي، أميرة محمود، ومروة البيسي.
يذكر أن مستشفى حجر كفر الدوار شهد خلال الشهر الجاري ٤ عمليات ولادة قيصرية لمريضات كورونا أخريات داخله، إحداهن رزقت بطفلة بعد تأخر إنجاب دام 11 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ولادة قيصرية لمصابتين بكورونا داخل مستشفى حجر كفر الدوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.