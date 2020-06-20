بالصور.. ولادة قيصرية لمصابتين بكورونا داخل مستشفى حجر كفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

شهد مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي، بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، عمليتي ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا داخل الحجر.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى إن عمليتي الولادة أجريتا بنجاح، وحالة الطفلين الصحية جيدة، وكذلك والدتيهما.

شارك في إجراء العمليتين الدكتورة إيمان اللقاني، أخصائي النساء، والدكتورة تغريد النقيب، طبيبة نساء، والدكتور عادل طلعت أخصائي التخدير، والدكتور شكري النجار أخصائي الأطفال، و الدكتور حمدي أنور طبيب أطفال، ومشرفة التمريض هويدا إسماعيل، وفريق التمريض سحر عنتر، مرفت فايز، أماني الشرقاوي، أميرة محمود، ومروة البيسي.

يذكر أن مستشفى حجر كفر الدوار شهد خلال الشهر الجاري ٤ عمليات ولادة قيصرية لمريضات كورونا أخريات داخله، إحداهن رزقت بطفلة بعد تأخر إنجاب دام 11 عامًا.