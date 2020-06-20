الموجة الثانية من كورونا: ألمانيا تسجل أكثر من 600 إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (بي بي سي):
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح السبت، 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و135 حالة.
وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8883 حالة، بزيادة 11 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.
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