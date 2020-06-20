إندونيسيا.. 56 وفاة و1226 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و56 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. الـ24 الماضية. وبحسب آخر أرقام وإحصائيات وزارة الصحة، تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس في إندونيسيا 45 ألف حالة. إندونيسيا 45 ألف حالة. وبلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 2429 حالة، وهو أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في شرق آسيا خارج الصين.

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