لوكاشينكو: أحترم النساء لكن تولي رئاسة بيلاروس يفوق قدراتهن

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يحترم النساء في بيلاروس، ولكنهن لا يستطعن بعد تولي قيادة البلاد، بسبب العبء الثقيل الذي يقع على كاهل زعيم البلاد.
وأضاف لوكاشينكو: "تذكرون، لقد قلت ذات مرة إنه لايمكن لمرأة أن تكون رئيسة البلاد حاليا. وذكرت حينذاك بعض الأسباب التي تمنع ذلك. ما قصدته هو أنه في ظل دستورنا الحالي، يصعب حتى على الرجل تحمل هذا العبء. لذلك إذا ألقينا به على كتف المرأة، فستنهار حتما. هذا ما كان يدور في خلدي، وليس لأنني لا أحترم النساء".
وأعرب الرئيس البيلاروسي عن ثقته بأن معارضي السلطة، لن يتمكنوا من تأليب النساء ضده، وقال: "لولا النساء، لما تمكنت من شغل منصب الرئاسة".
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