فلسطين: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس.
وذكر الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه
وأشارت إلى أن مجمل الإصابات النشطةبلغ 357، محافظة القدس 38 حالة، ومحافظة رام الله والبيرة 6 حالات، ومحافظة بيت لحم 5 حالات، ومحافظة الخليل 258 حالة، ومحافظة قلقيلية 5 حالات، ومحافظة نابلس 23 حالة، ومحافظة طولكرم حالة واحدة، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظة أريحا والأغوار حالتان، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 15 حالة.
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