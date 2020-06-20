أرمينيا تسجل 551 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة

أعلن المركز الوطني لمواجهة الأوبئة في أرمينيا، تسجيل 551 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة بالبلاد إلى 19 ألفا و708 حالات.
وجاء في بيان لمركز مواجهة الأوبئة،
فيما بلغ عدد عمليات الفحص للكشف عن الفيروس التي أجريت في أرمينيا منذ بداية الأزمة 93 ألفا و786 اختبارا.
وأعلنت سلطات الإقليم عن فرض حالة طوارئ في البلاد خلال الفترة من 16 مارس إلى 13 يوليو المقبل.
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