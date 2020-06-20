سلاح الجو بالإمارات يحيي خط الدفاع الأول

أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، فوق عدد من المستشفيات في الدولة لمدة ثلاثة أيام.

وتأتي المبادرة ترجمة لرسالة محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أشاد فيها بجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بالدولة.

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وبدأت مبادرة تحليق سرب فرسان الإمارات اليوم بمدينة أبوظبي، وذلك بالمرور الجوي على

كل من مستشفيات: الرحبة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، وزايد العسكري ومدينة الإمارات الإنسانية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وفوق مستشفى العين. واليوم الثاني سيكون على مدينة زايد على مستشفى الظفرة.

ويشهد اليوم الثالث المرور في كل من دبي من أمام مستشفى الكويت، والشارقة أمام المستشفى الكويتي، وعجمان أمام مستشفى خليفة

العام، وأم القوين أمام المستشفى الميداني، ورأس الخيمة أمام المستشفى الميداني ومستشفى عبيد الله، وفي مدينة خورفكان أمام مستشفى خورفكان، وفي الفجيرة أمام المستشفى الميداني ومستشفى مسافي.

ووجه فريق فرسان الإمارات دعوة عامة مفتوحة للجمهور "لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجنود خط الدفاع الأول من أجل إظهار مدى التلاحم بين قواتنا المسلحة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها احتفاء بأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات وتكريمهم على دورهم البارز في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد".