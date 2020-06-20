بكين تفحص أفراد توصيل الطعام والطرود للكشف عن كورونا

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وقالت صحيفة “بكين نيوز” إن السلطات وسعت الاختبارات عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، منذ ظهور سلسلة من الإصابات الجديدة المرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة قبل أسبوع.
ويمثل هذا أول تفش للفيروس في بكين منذ أشهر، وقد تجاوز الآن الأعداد التي سجلت خلال الذروة السابقة في أوائل فبراير.
وركزت اختبارات الكشف عن “كوفيد 19” في بادئ الأمر على المناطق السكنية قرب سوق “شينفادي” مترامية الأطراف، وعلى العاملين والمتسوقين هناك.
ويستهدف المسؤولون الآن عشرات الآلاف من أفراد توصيل الطلبيات الذين يجوبون المدينة، حيث تعد أساطيل المركبات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي يركبها الأشخاص الذين يوصلون الطرود والطعام مشهدا مألوفا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.